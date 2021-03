FinTech Breakthrough bewertet Spitzenleistungen globaler Finanz- und Technologieunternehmen und wählte im Jahr 2021 die besten Ideen unter insgesamt 3850 Nominierungen. Mit einer App, die ?ndroid Smartphones in Zahlungsterminals verwandelt, konnte myPOS den B2B Innovation Award in der Kategorie "Zahlungsmittel" gewinnen

Die myPOS Glass-Anwendung versetzt Händler in die Lage, Karten und kontaktlose Geräte für Zahlungen auf allen Android Smartphones mit NFC-Lesegerät zu akzeptieren. myPOS Glass erfüllt alle Industriestandards und vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen und wurde von Visa- und Mastercard-Labors zertifiziert. Während der Transaktion speichert das Smartphone keinerlei Daten des Karteninhabers und das Produkt ist PCI DSS-zertifiziert.

"Es bedeutet eine großartige Anerkennung, im zweiten Jahr in Folge in die FinTech Breakthrough-Auswahl aufgenommen zu werden. Unsere Mission ist ein agiles Fintech-Unternehmen, um innovative und erschwingliche Geschäftslösungen bereitzustellen. Unsere Produkte ermöglichen es den Unternehmen, auch in Zeiten wirtschaftlichen Wandels und selbst in einer Pandemie flexibel zu bleiben. Dieser Award bedeutet auch einen großartigen Vertrauensbeweis unserer Kunden", so Christo Georgiev, Gründer von myPOS.

myPOS versetzt kleine, mittelgroße und Mikrounternehmen in die Lage, Kartenzahlungen zu akzeptieren und Liquiditätsengpässe zu überwinden. myPOS Händler profitieren unter anderem von Zahlungsgeräten ohne Abo-Gebühren, einem kostenlosen Händlerkonto und einer kostenlosen Geschäftskarte, der sofortigen Gutschrift aller akzeptierten Zahlungen, dem Zugang zu weiteren Services, um mobile und Online-Zahlungen zu akzeptieren, der Rechnungstellung und Premium VISA Geschäftskarten.

Über myPOS myPOS ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das einfache und bequeme Zahlungslösungen für Einzelhandelsgeschäfte, Online-Einkäufe und Zahlungen von unterwegs für mehr als 100.000 Geschäfte in über 30 europäischen Ländern bietet. myPOS ist der Gewinner des Best POS Innovation Award 2019 im Rahmen der MPE Europe Awards, der Awards Best SME Omnichannel Payments Platform 2020 im Rahmen der UK Enterprise Awards und wurde im Jahr 2020 im Rahmen der Fintech Breakthrough Awards darüber hinaus zur Best B2B Payments Company gekürt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mypos.com

Über FinTech Breakthrough Als Teil von Tech Breakthrough, eine führende Marktinformations- und Marktbeobachtungsplattform für Technologieinnovation und -führerschaft weltweit, bietet das FinTech Breakthrough Awards Programm eine Möglichkeit, um Spitzenleistungen von Dienstleistungsunternehmen und Produkten der Finanztechnologie zu würdigen. Die FinTech Breakthrough Awards tragen bei Erfolgen von Unternehmen und erfolgreichen Produkten der FinTech-Branche zu öffentlicher Anerkennung bei. Weitere Informationen finden Sie unter FinTechBreakthrough.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

