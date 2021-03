Die US-Börsen haben am Donnerstag nach einem schwankungsreichen Handel uneinheitlich geschlossen. Beim Leitindex Dow Jones Industrial stand am Ende ein Plus von 0,6 Prozent auf der Kurstafel, während der Nasdaq 100 0,1 Prozent leichter aus dem Handel ging. Die Spannungen zwischen China und den USA schlagen zunehmend auf einzelne Aktien durch.Im Dow Jones Industrial dominierte zum Handelsschluss die grünen Vorzeichen. Am stärksten legten die Aktien des Flugzeugbauers Boeing (plus 3,5 Prozent) und ...

