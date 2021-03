Gegen Handelsende drehte der DAX heute dann doch noch ins Plus. Die Wall Street half dabei mit viel Rückenwind, denn die Corona-Angst war heute an den Börsen wieder deutlich zu spürenEinzelwerte vollzogen dies ebenfalls nach und reagierten zum Teil deutlich stärker als der Index. Ganz vorne heute mit dabei ist die Aktie von Gamestop (US36467W1099), 52,69 % auf 183,75 Dollar zulegt, nachdem die Aktie gestern von 181,75 Dollar am Vortag nach enttäuschenden Quartalszahlen auf um mehr als ein Drittel auf 120,34 Dollar gefallen war. Damit qualifiziert sich die Aktie schon als potenzieller Ersatz für ein Roulette. Die von uns zuvor vermutete Doppelbodenbildung auf kleinem Niveau ist damit allerdings als Muster erledigt. Dass die Umsätze heute nun stark anziehen, während die Aktie gestern mit mickrigen Umsätzen in ein Chartloch fiel, spricht für Schnäppchenjäger.

