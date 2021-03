BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union will nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel am festgelegten Schlüssel für die Verteilung des Corona-Impfstoffs auf die Mitgliedstaaten prinzipiell festhalten. Zugleich wolle man aber auch "solidarische Mechanismen anwenden", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstagabend in Berlin nach dem Ende des virtuellen EU-Gipfels. Sie wies dabei auf die vom Impfstoffhersteller Biontech angekündigten zusätzlichen zehn Millionen Dosen für die EU im zweiten Quartal hin.

Österreich und fünf weitere EU-Staaten hatten zuvor eine ungleiche Verteilung der Impfstoffe in der EU beklagt. Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz beharrt darauf, dass einige EU-Staaten zusätzlichen Corona-Impfstoff bekommen sollen.

Merkel sagte nach dem Gipfel, der Rat der Botschafter sei nach langen Diskussionen im Kreis der Staats- und Regierungschefs beauftragt worden, eine "faire Lösung im Rahmen der Solidarität" zu finden. "Das ist natürlich wie immer eine relativ komplizierte Aufgabe, so was wie die Quadratur des Kreises."/sk/DP/he