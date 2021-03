Innovativer und flexibler IEC-zertifizierter TS4-A-O für den Einsatz in Modulen und Wechselrichtern rund um die Welt

Tigo Energy, Inc., der weltweit führende Anbieter für flexible Leistungselektronik auf Modulebene (Flex-MLPE, Module Level Power Electronics) in der Solarbranche, kündigte heute eine neue Version seines führenden Optimierers TS4-A-O an, der seine Modulnennleistung auf branchenweit unerreichte 700 Watt erhöht. Das neue Produkt ist IEC-zertifiziert und ein weiterer Meilenstein in der langen Erfolgsgeschichte von Tigo als Marktführer für innovative MLPE-Lösungen, die PV-Installationen sowohl im privaten als auch im Versorgungsbereich verbessern.

Tigo hat die neue Optimierungslösung auf den Markt gebracht, um der von Jahr zu Jahr deutlich gestiegenen Leistung von PV-Modulen gerecht zu werden. Sie verfügt über die höchste Wattzahl pro Modul aller kommerziell erhältlichen Optimierer auf dem Markt und kann mit den neuesten PV-Modulen, einschließlich hocheffizienter und bifazialer Module, eingesetzt werden.

"Wir verzeichnen eine steigende Nachfrage nach unseren Optimierungslösungen für große PV-Anlagen, die in der Regel PV-Module mit höherer Leistung und Stromstärke verwenden", erklärte Zvi Alon, Vorsitzender und CEO von Tigo. "Das ist eine enorme technische Leistung unseres Teams und legt den Grundstein für den Erfolg von Tigo mit unserer MLPE-Familie bei der nächsten Generation von PV-Modulen."

Hier die Highlights des 700W TS4-A-O:

Maximale Stromstärke: 15 Ampere

Maximale Wattzahl: 700 Watt

Maximale Spannung: 80 Volt

Funktioniert mit demselben, vom Kunden gewohnten CCA und TAP

Abwärtskompatibel für die Verwendung mit älteren Modulen

Lässt sich leicht an Modulrahmen mit einer geringen Dicke von bis zu 1,2 mm anbringen

MC4-Steckverbinder, Schutzart IP68

IEC-zertifiziert

Die Tigo-Optimierer haben kürzlich 75 GWh an bei weltweiten Installationen seit 2009 wiedergewonnener Energie übertroffen. Wiedergewonnene Energie (Reclaimed Energy) ist die aus Tigo Optimierern schrittweise generierte Energie, die aufgrund von Schatten und sonstigen Fehlern verloren ginge, wenn die Tigo Optimierer nicht im PV-System installiert wären.

"Wir werden weiterhin Innovationen vorantreiben und in branchenführende Produkte investieren, die PV-Projekte für unsere Kunden erweitern", fügt Herr Alon hinzu.

Das neue Produkt behält den gleichen Formfaktor wie die vorherige Generation des TS4-A-O und funktioniert mit den gleichen, den Installateuren vertrauten Geräten. Es wird international eingeführt, zunächst in Australien und Südamerika, gefolgt von Europa. Das 700W TS4-A-O ist in diesen Märkten zur Bestellung bereit. Der Bestand ist bereits vergriffen und die Auslieferung wird für das Ende des zweiten Quartals erwartet.

Interessenten sollten das Tigo-Vertriebsteam unter www.tigoenergy.com/contacts kontaktieren.

Über Tigo

Tigo ist der weltweite Marktführer im Bereich der flexiblen Leistungselektronik auf Modulebene (MLPE) mit innovativen Lösungen, die die Energieproduktion maßgeblich steigern, die Betriebskosten senken und die Sicherheit von Photovoltaik(PV)-Systemen verbessern. Die TS4-Plattform von Tigo maximiert den Nutzen von PV-Systemen und bietet Kunden die skalierbarste, vielseitigste und zuverlässigste MLPE-Lösung, die am Markt erhältlich ist. Tigo wurde 2007 im Silicon Valley gegründet, um die Einführung der Solarenergie weltweit voranzutreiben. Tigo-Systeme sind auf sieben Kontinenten im Einsatz und produzieren täglich Gigawattstunden an zuverlässiger, sauberer, erschwinglicher und sicherer Solarenergie. Das internationale Team von Tigo hat es sich zur Aufgabe gemacht, die beste MLPE der Welt herzustellen, damit mehr Menschen von den Vorteilen der Solarenergie profitieren können. Weitere Infos finden Sie unter www.tigoenergy.com.

