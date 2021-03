Der Bitcoin erfreut sich bei Anlegern immer größerer Beliebtheit, was sich seit Jahresbeginn in einem kräftigen Kursanstieg widerspiegelt. Nach wie vor nicht so beliebt sind die größte Kryptowährung und ihre kleineren Verwandten allerdings bei der US-Notenbank. Fed-Chef Jerome Powell fand daher Anfang der Woche einmal mehr warnende Worte zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen.? Fed-Chef warnt vor Risiken von Bitcoin? Powell: Bitcoin kein Ersatz für den Dollar, sondern eher für Gold? Digitales ...

Den vollständigen Artikel lesen ...