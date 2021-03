TAGESVORSCHAU: Termine am 26. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 256. März:

TERMINE UNTERNEHMEN

08:15 DEU: VW, Auslieferungsstart des Volkswagen ID.4

10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen

10:00 DEU: Jungheinrich, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: Frankfurter Sparkasse, Jahreszahlen

11:00 DEU: Mediclin, Online-Bilanz-Pk

11:30 DEU: BASF, Capital Markets Day (Pk 14.0 h)

12:00 ESP: Repsol, Hauptversammlung

14:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Drogeriemarktkette dm stellt Nachhaltigkeits-Bericht vor (online) TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q4/21 (endgültig)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 02/21

09:00 ESP: BIP Q4/21 (endgültig)

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 03/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 03/21

13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 02/21 (vorläufig) 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 02/21

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/21

EUR: S&P Ratingergebnis Deutschland

EUR: Fitch Ratingergebnis Island, Zypern, Belgien

EUR: Moody's Ratingergebnis Schweden, Ungarn

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

10:00 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar Wieler zur Corona-Lage vor Ostern DEU/EUR: Debatte um künftige EU-Agrarfinanzierung in Brüssel und Berlin + Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern, mit Bundesministerin Julia Klöckner. Thema ist u.a. der anhaltende Streit um die nationale Umsetzung der künftigen EU-Agrarfinanzierung ab 2023 + anschließend geplant Pk

+ Neue Runde im Trilog von EU-Parlament, -Rat und -Kommission zur milliardenschweren EU-Agrarreform. 09:00 DEU: EVG-Betriebsrätekonferenz DB Fernverkehr und DB Vertrieb (online) 10:00 DEU: Verkündungstermin des Landesverfassungsgerichts Sachsen-Anhalt zur Verfassungsmäßigkeit von Corona-Maßnahmen 10:00 DEU: Online-Pk Rückkehr der Inflation? Was heißt das für die Immobilienmärkte? U.a. mit Friedrich Heinemann, Leiter des ZEW-Forschungsbereichs Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft und außerplanmäßiger Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 10:30 DEU: Bundesgerichtshof klärt Auswirkungen von neuer Rechtslage auf klagende Wohnungseigentümer EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag) °

