Baar, 26. März 2021 (pta005/26.03.2021/06:30) - Um nächste Schritte in der Entwicklung der Gesellschaft zu ermöglichen, beantragt der Verwaltungsrat an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 16. April 2021 eine ordentliche Kapitalerhöhung von bis zu CHF 50 Mio. Dieser Kapitalerhöhungsbeschluss dient als Vorbereitung für eine später folgende Sacheinlage von Beteiligungen an privaten Unternehmen, die im Bereich der Erstellung von digitalen Inhalten tätig sind. Das Projekt befindet sich zurzeit in der Phase der Detailplanung und die Gesellschaft wird darüber zu gegebener Zeit informieren. Weiter wird anlässlich der a.o. GV die Zuwahl von Herrn Roman Scharf als Präsident des Verwaltungsrates beantragt. Der bisherige Verwaltungsratspräsident Hans van den Berg hat seinen Rücktritt angekündigt. Unter seinem Präsidium ist es dem Verwaltungsratsgremium in den letzten Jahren gelungen, die Gesellschaft zu restrukturieren, die Fortführung zu sichern und eine Weiterentwicklung einzuleiten. Zu Roman Scharf Roman Scharf ist Mitgründer und Partner von 3VC. Er hat in verschiedenen Führungspositionen in europäischen Unternehmen gearbeitet, bis er 2005 sein eigenes VoIP-Startup Jajah initiierte, das 2009 von Telefonica übernommen wurde. Vor Jajah war Roman Scharf Mitbegründer und Leiter von Ecotech Software in Deutschland. Informationen zu New Value New Value, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial in der Schweiz und den umliegenden Ländern. New Value fördert innovative Geschäftsmodelle mit Wachstumskapital und begleitet die Unternehmen bis zum Markterfolg.

Kontakt New Value AG, Zugerstrasse 8a, CH-6340 Baar Bernd Pfister Tel. +41 43 344 38 38 pfister@newvalue.ch

Informationen/ Downloads www.newvalue.ch Email: info@newvalue.ch

