Die Logik macht oberflächlich betrachtet genug Sinn. Milliardäre sind nicht ohne Grund super-reich. Wenn du tust, was sie tun, könntest du auch superreich werden. Investoren, die auf den Rockschößen der Finanzelite reiten wollen, sollten es sich jedoch zweimal überlegen, ob sie alles nachmachen wollen. Das könnte in deiner einzigartigen Situation nicht funktionieren und, was noch schlimmer ist, dazu führen, dass dein Portfolio nicht sein volles Potenzial ausschöpft. Hier sind drei Gründe, warum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...