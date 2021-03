Der amerikanische Konzern Rent-A-Center Inc. (ISIN: US76009N1000, NASDAQ: RCII) wird seinen Aktionären am 22. April 2021 eine Dividende in Höhe von 31 US-Cents für das zweite Quartal ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 6. April 2021. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,24 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 57,83 US-Dollar (Stand: 25. März ...

