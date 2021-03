Der Autosektor befindet sich in einem ständigen Wandel. Das Ziel die besten und leistungsstärksten Verbrennungsmotoren herzustellen ist längst nicht mehr Thema Nr.1 in der Automobilbranche. Immer mehr wird auf alternative Energieträger gesetzt. Hierunter auch die Brennstoffzelle.Hierbei wird durch das ständige Hinzuführen von Wasserstoff mit Sauerstoff als Oxidationsmittel eine chemische Reaktion herbeigeführt, bei der Wasser, Strom und Wärme entstehen.Das einzige Problem dieser umweltfreundlichen Gewinnung von Energie ist jedoch der finanzielle Aspekt. Dadurch, dass Brennstoffzellen bisher nur halbautomatisch hergestellt werden, macht es die Produktion noch immer sehr aufwendig und kostspielig. Das soll sich jedoch in den nächsten Jahren ändern, wie auch die Studie des Hydrogen Council zeigte.

