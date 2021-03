The following instruments on XETRA do have their first trading 26.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.03.2021Aktien1 US00437E1029 Accolade Inc.2 US35085K1097 4D Pharma PLC3 CA46989Q1000 Jadestone Energy Inc.4 CA09664U1012 Boat Rocker Media Inc.5 BE0974381130 Club Brugge N.V.6 AU0000018236 Nickel Mines Ltd.7 GB00BNK9TP58 Trustpilot Group PLC8 CA4312771021 Highwood Oil Company Ltd.9 US25402D1028 DigitalOcean Holdings Inc.10 FI4000490875 Nightingale Health Oyj11 US90348R1023 Ubisoft Entertainment S.A.Anleihen/ETF1 XS2322438990 Czech Gas Networks Investments S.à r.l.2 US515110CA00 Landwirtschaftliche Rentenbank3 US780153BG60 Royal Caribbean Cruises Ltd.4 ES0000012I08 Spanien, Königreich5 US05971V2D64 Banco de Credito del Peru S.A.6 DE000A3H3J30 Vantage Towers AG7 US68389XCE31 Oracle Corp.8 US68389XCA19 Oracle Corp.9 US68389XCD57 Oracle Corp.10 US68389XCC74 Oracle Corp.11 FR0014002NR7 Arval Service Lease S.A.12 XS2319958208 Cellink AB13 DE000DD5AWD8 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank14 DE000LB13VZ6 Landesbank Baden-Württemberg15 DE000LB13VW3 Landesbank Baden-Württemberg16 DE000LB13VY9 Landesbank Baden-Württemberg17 DE000LB13VX1 Landesbank Baden-Württemberg18 DE000LB13VV5 Landesbank Baden-Württemberg19 DE000LB13VT9 Landesbank Baden-Württemberg20 DE000LB13VU7 Landesbank Baden-Württemberg21 CH0593894006 Münchener Hypothekenbank eG22 DE000SHFM790 Schleswig-Holstein, Land23 XS2325328313 Storebrand Livsforsikring AS24 DE000HVB5AR6 UniCredit Bank AG25 FR0014002P50 UNEDIC26 US03027XBM11 American Tower Corp.27 DE000A3KNQA0 TRATON Finance Luxembourg S.A.28 DE000A3KNP96 TRATON Finance Luxembourg S.A.29 XS2323295563 Nidec Corp.30 US65535HAU32 Nomura Holdings Inc.31 US65535HAV15 Nomura Holdings Inc.32 US65535HAT68 Nomura Holdings Inc.33 US665772CU16 Northern States Power Co. [Minn.]34 XS2312738599 Paragon Banking Group PLC35 FR0014002PC4 Tikehau Capital S.C.A.36 DE000A3KNP88 TRATON Finance Luxembourg S.A.37 DE000A3H3J14 Vantage Towers AG38 DE000HLB41C5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale39 DE000HLB21P9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale40 DE000HLB21R5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale41 US68389XCB91 Oracle Corp.42 US68389XBZ78 Oracle Corp.43 FR0014002OL8 Renault S.A.44 XS2325191778 Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.45 DE000A3H3J22 Vantage Towers AG46 LU2297533809 AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR - HEDGED EUR (D)