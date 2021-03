lm holding startet mit guter Cash-Position und tieferer Kostenbasis in das Jahr 2021 - bereit für die erwartete Erholung

Amsterdam / Chiasso, 26. März 2021 - lm holding, ein führender europäischer Online-Anbieter für Reisen und Freizeit, veröffentlicht seine endgültigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020. Die Ergebnisse stimmen mit den vorläufigen, ungeprüften Zahlen überein, die am 9. Februar 2021 publiziert wurden. Wie in der untenstehenden Tabelle dargestellt, sind die meisten Finanzkennzahlen im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dank strikter Kostenmassnahmen und einer verbesserten operativen Leistung im 2. Halbjahr 2020 schloss lm group das Jahr mit einer soliden Cash-Position von 137,6 Mio. € ab. Das Unternehmen wird im Jahr 2021 und darüber hinaus von der niedrigeren Kostenbasis profitieren, ein Resultat der 2020 umgesetzten Sparmassnahmen.

Ab der letzten Februarwoche bis zur Veröffentlichung dieses Berichts verzeichnete lm group einen Anstieg der Buchungen, der vor allem durch die positiven Nachrichten über die Einführung der Impfkampagne in Grossbritannien begünstigt wurde.

Fabio Cannavale, CEO lm holding, kommentierte: "Der Himmel klar rechtzeitig zur diesjährigen Sommersaison auf. lm group ist bereit, um die erwartete Nachfrage zu bedienen. Es ist unwahrscheinlich, dass wir in den vor uns liegenden Monaten eine lineare Entwicklung sehen werden. Dank unserem flexiblen, mit wenig fixem Kapital unterlegten Geschäftsmodell können wir uns schnell an veränderte Umstände anpassen. Dies, zusammen mit unserer starken und einzigartigen Unternehmenskultur, die auf unseren Mitarbeitenden, unserer Mission und unseren gemeinsamen Werten aufbaut, bedeutet, dass ich wirklich glaube, dass wir sehr gut positioniert sind, um bald wieder auf Kurs zu sein und große Fortschritte zu machen, um unsere Ziele zu erreichen."

Andrea Bertoli, stellvertretender CEO der lm group, sagte: "In den letzten 12 Monaten haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, die verschiedenen Wellen der Krise zu navigieren und zu managen. Dank unserer Diversifizierung und unserer starken Verankerung in allen wichtigen europäischen Märkten sind wir bereit, den Aufschwung zu meistern, sowohl aus geschäftlicher als auch aus finanzieller Sicht. Im Jahr 2020 haben wir uns auf Cash-Management und Kostenreduzierung konzentriert. Nun verfügen wir mehr denn je über eine solide Finanzstruktur mit einem komfortablen Cash-Polster. Damit können wir Investitionsmöglichkeiten nutzen, die sich ergeben. Wir sind bereit und in der Lage, diese zu nutzen." Und er fügte hinzu: "Auch wenn in allen EU-Ländern noch grosse Unsicherheiten bezüglich der Wiederöffnung der Grenzen und des Zeitpunkts der Wiederaufnahme des Tourismus' bestehen, sehen wir die Erholung weiterhin sehr positiv, da wir in allen Märkten, in denen wir tätig sind, eine sehr starke potenzielle Nachfrage nach Reisen sehen."

Sergio Signoretti, CFO der lm group, sagte: "Wir haben 2020 viel dafür getan, um die Vermögenswerte des Unternehmens in der kritischsten Phase unserer Geschichte zu sichern. Dank unseres "Cash-Protection-Programms" und unseres "Kostensenkungsplans" haben wir das Ziel erreicht, unsere Finanzen zu bewahren und die Kostenbasis zu verringern. Beide Elemente werden sich positiv auf unsere mittel- bis langfristige Strategie und unsere Ergebnisse auswirken."

Jahresergebnisse 2020 in Mio. €

2020 2019 % Bruttoreisevolumen* 1,058.2 2,880.3 -63.3% Umsatz Kerngeschäft* 128.9 337.8 -61.8% EBITDA Kerngeschäft* 2.3 71.2 -96.8% Nettoresultat** (62.0) 23.9 NA FY2020 1H2020 Change % Liquide Mittel** 137.6 133.1 +3.4% Nettofinanzposition** 33.5 32.9 +1.8%

*Daten beziehen sich auf die lm group ohne Venture Initiatives und Kreuzfahrtgeschäft

**Daten beziehen sich auf die gesamte lm holding

Der Geschäftsbericht 2020 wird im Juni 2021 veröffentlicht.

Investorenkonferenz heute um 10.30 Uhr MEZ

Andrea Bertoli, stellvertretender CEO lm group, Fabio Cannavale, CEO lm holding, Sergio Signoretti, CFO lm group und Niccolò Bossi, Investor Relator, werden die Jahresergebnisse 2020 präsentieren und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben. Die Konferenz wird in englischer Sprache abgehalten.

Datum Freitag, 26. März 2021 Zeit 10.30 Uhr MEZ

Die Präsentation kann hier heruntergeladen werden:

https://lmgroup.lastminute.com/investor-relations/reports/presentations.html

Der Finanzbericht 2020 kann hier heruntergeladen werden:

https://lmgroup.lastminute.com/investor-relations/reports.html

Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz per PC können sich die Teilnehmer über den folgenden Link verbinden: HD Web Phone

Für die Teilnahme per Telefon können die Teilnehmer 10-15 Minuten vor Konferenzbeginn die folgenden Nummern anrufen:

Schweiz / Europa 0041 22 595 47 28 Grossbritannien 0044 1 212 818 004 USA 001 718 70 58 796 Italien 0039 02 802 09 11

Finanzkalender

21. Mai 2021 Bericht zum 1. Quartal 22. Juni 2021 Generalversammlung und Publikation Geschäftsbericht 4. August 2021 Halbjahresbericht 2021 12. November 2021 Bericht zum 3. Quartal

KPMG hat die Prüfung durchgeführt und schliesst seinen internen Peer-Review-Prozess ab. Es wurden keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf den Fortbestand des Unternehmens (Going Concern) und keine unkorrigierten wesentlichen Fehlaussagen zu anderen Sachverhalten gemeldet. Die Werthaltigkeitstests wurden sowohl für den Firmenwert als auch für die Unternehmensmarken positiv beurteilt.Der Bestätigungsvermerk wird am 30.März unterzeichnet und freigegeben und am 31. März um 7:00 Uhr auf der Website der lm group veröffentlicht werden.

Überlm holding

lm holding zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und führt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als wichtigstes und inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden zu bereichern. Jeden Monat erreicht die Gruppe über ihre Websites und mobilen Apps (in 17 Sprachen und 40 Ländern) 60 Millionen Besucher, die ihre Reise- und Freizeiterlebnisse bei uns suchen und buchen. Über 1'200 Mitarbeitende, die uns als Arbeitgeber schätzen, stellen unserem Zielpublikum ein umfassendes und inspirierendes Angebot aus Produkten und Dienstleistungen rund um das Reisen zur Verfügung. lastminute.com N.V ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.