Das V-Reversal im DAX ist gestern wie im Lehrbuch erfolgt, 100 Punkte Abstand bis zum Rekordhoch sind vorhanden. Was sagt die Chartanalyse zum Wochenausklang? Das DAX-V-Reversal im Detail Am Donnerstagmorgen skizzierte sich der DAX erneut so, wie an den Vortagen. Wir eröffneten unter 14.600 Punkten und fielen zunächst auf das Vortagestief zurück. Mit 14.527 Punkten war diese Region schnell erreicht und zunächst auch eine Unterstützung, genau wie ...

