Der amerikanische Industriekonzern Fortive Corporation (ISIN: US34959J1088, NYSE: FTV) schüttet am heutigen Freitag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 7 US-Cents je Aktie an die Investoren aus. Record day war der 26. Februar 2021. Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 0,28 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 70,23 US-Dollar (Stand: 25. März 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,40 ...

