Die Straumann Group baut ihrePräsenz in Chinaausund errichtetihr erstes Produktions-, Ausbildungs- und Innovationszentrum

Gruppe plant bis 2029 bis zu 1,2 Milliarden chinesische Yuan (~CHF 170 Millionen) in neuen China Campus zu investieren

Expansion trägt der schnell wachsenden Nachfrage chinesischer Zahnärzte und Patienten nach Dentallösungen Rechnung

Campus wird Reaktionsfähigkeit sicherstellen und bevorstehende Markteinführungen in China unterstützen

Shanghai, 26. März 2021 - Die Straumann Group, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der dentalen Implantologie und der ästhetischen Zahnmedizin, unterzeichnete eine Investitionsvereinbarung mit dem Shanghai Xin Zhuang Industrial Park (SHXIP), um ihren ersten Campus in China zu errichten. Dieser vereint an einem Standort ein Produktions-, Bildungs- und Innovationszentrum. Mit einer Investition von bis zu 1,2 Milliarden chinesischen Yuan bis zum Jahr 2029 wird der China Campus verschiedene Fortbildungsprogramme sowie Produkte aus dem Implantat- und Kieferorthopädie-Portfolio des Unternehmens für China bereitstellen und die schnell wachsende Nachfrage chinesischer Zahnärzte und Patienten nach Dentallösungen bedienen.

"China hat sich zu einem der führenden Länder und Vorreiter für zahnmedizinische Behandlungen und Innovationen weltweit entwickelt. Wir freuen uns, unsere Präsenz zu verstärken, um die schnell wachsende Nachfrage von Zahnärzten und Patienten nach Dentallösungen in China zu befriedigen", sagte CEO Guillaume Daniellot. "Diese Investition unterstreicht unser Engagement für einen kontinuierlichen Beitrag zur Gesundheit der chinesischen Bevölkerung."

Schätzungen zufolge gibt es in China derzeit mehr als 700 Millionen Patienten, die eine zahnärztliche und orale Versorgung benötigen, aber nur 5 % von ihnen besuchen eine Zahnklinik1. Das Ziel, das Wissen über Mundgesundheit in der chinesischen Bevölkerung zu vertiefen und entsprechende Verhaltensweisen zu fördern, ist im chinesischen Aktionsplan für Mundgesundheit (2019-2025) festgelegt. In der Zwischenzeit ist die Kieferorthopädie trotz der fehlenden Kostenerstattung zu einer der gefragtesten Behandlungen geworden, insbesondere in städtischen und entwickelten Gebieten.

"Der Bau des China Campus der Straumann Group zeigt nicht nur unser Engagement, Zahnärzten und ihren Patienten in China Dentallösungen anzubieten, sondern ermöglicht es uns auch, unsere Reaktionsfähigkeit zu erhöhen und bevorstehende Produkteinführungen zu unterstützen", kommentierte Kevin Zhang, Vice President und Country Manager China, und fügte hinzu: "Unser neuer China Campus wird Teil des Shanghai Xin Zhuang Industrial Park (SHXIP) sein. Dieses Technologie-Cluster in Shanghai beherbergt viele hervorragende Innovationsplattformen und bietet zahlreiche Möglichkeiten für die künftige Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, um die Digitalisierung zu beschleunigen."

Die erste Phase der Investition soll im Herbst 2023 abgeschlossen sein. Bis 2029 soll der China Campus potenziell mehr als 1000 neue Arbeitsplätze schaffen.

Über Straumann

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Selbstvertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt derzeit mehr als 7300 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz.

Telefon: +41 (0)61 965 11 11

Homepage: www.straumann-group.com

Kontakte:

Corporate Communications Silvia Dobry: +41 (0)61 965 15 62 Jana Erdmann: +41 (0)61 965 12 39 E-Mail: corporate.communication@straumann.com Investor Relations Marcel Kellerhals: +41 (0)61 965 17 51 E-Mail: investor.relations@straumann.com

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften der Straumann Group wesentlich von den in dieser Mitteilung genannten oder implizierten abweichen. Die Informationen in dieser Mitteilung entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Straumann übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

# # #

1 2019 China Health Statistical Yearbook