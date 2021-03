Das Zahlenwerk per 2020 entspricht grob den Erwartungen. Der Ausblick entscheidet: Die Umsatzerlöse sollten moderat über dem Vorjahresniveau (2020: 919,4 Mio. €) in der Spanne zwischen 920 und 970 Mio. € liegen. Etwas deutlicher soll sich das bereinigte Ebitda verbessern - und zwar auf 100 bis 120 Mio. € (2020: 92,8 Mio. €). Für 2021 erwartet man aufgrund des sich im Jahresverlauf wiederbelebenden Geschäfts einen Anstieg im Nettoumlaufvermögen, was man aus eigenen Mitteln finanzieren kann. Eine Kapitalerhöhung scheint somit vom Tisch zu sein. Das Nettoergebnis wird zwischen - 20 Mio. € und einem ausgeglichenen Ergebnis erwartet. Insgesamt ist das etwas zu wenig vor dem Hintergrund der Kursverdoppelung in wenigen Monaten. Bei Annahme einer 50-%-Korrektur auf den letzten Anstieg läge das Korrekturziel um 5 €. Dann schauen wir wieder hin.



