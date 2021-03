DGAP-News: NFON AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung

NFON AG erhält 26 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung



26.03.2021 / 08:25

Corporate News

NFON AG erhält 26 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung

- 1.505.555 neue Aktien erfolgreich bei institutionellen Anlegern platziert

- Bruttoemissionserlös von 26,3 Mio. Euro zur Wachstumsfinanzierung

- Investitionen insbesondere in Bereichen Produktentwicklung, Partnermanagement und Marketing geplant

München, 26. März 2021 - Die NFON AG (zusammen mit den Tochtergesellschaften "NFON" oder die "Gesellschaft"), der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter (Telefonanlage aus der Cloud), hat bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) 1.505.555 Aktien zu einem Platzierungspreis von17,50 Euro je Aktie platziert, was einem Bruttoemissionserlös von 26.347.212,50 Euro entspricht. Die Aktien wurden Berenberg als transaktionsbegleitender Bank für Zwecke einer effizienten Durchführung der Platzierung von einem Ankeraktionär mittels eines Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellt. Dieses wird nach Eintragung einer von der Gesellschaft beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 1.505.555 neue Aktien, was rund 10 % des aktuellen Grundkapitals entspricht, durch eine teilweise Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals zurückgeführt werden. Bezugsrechte der Aktionäre wurden dabei ausgeschlossen. Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Neuen Aktien sollen in das weitere Unternehmenswachstum, insbesondere in die Weiterentwicklung des Produktportfolios durch interne Entwicklungsprojekte oder Technologiebeteiligungen, den Ausbau des paneuropäischen Partnernetzwerks sowie Marketingaktivitäten investiert werden.

Der Markt für Cloud-Kommunikation befindet sich in einem strukturellen Wandel. 2020 war ein Katalysator für diese Entwicklung. Von der zunehmenden Digitalisierung der Businesskommunikation profitiert NFON mit Cloudya, der Telefonanlage aus der Cloud. Die Chancen, die sich für NFON hieraus in ganz Europa bieten, wird das Unternehmen nutzen, um deutlich stärker zu wachsen. Dr. Klaus von Rottkay, Chief Executive Officer der NFON AG: "Der Markt für Cloud-Telefonanlagen in Europa wächst mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von rund 12 %. Diese Zielmarke wollen wir sehr klar übertreffen. Deswegen werden wir 2021 wieder deutlich mehr investieren und die Weichen für weiteres Wachstum stellen. Konkret heißt das: Wir werden das Partnermanagement von unseren über 2.700 Partner weiter optimieren, um so unsere Basis von bereits über 500.000 beim Kunden installierter Nebenstellen weiter auszubauen. In diese starke Kundenbasis werden wir zukünftig verstärkt Premium-Solutions verkaufen. Wir werden also nicht nur quantitativ weiter wachsen, sondern auch qualitativ."

Kontakt Investor Relations

NFON AG

Sabina Prüser

Head of Investor Relations

+49 89 45300 134

sabina.prueser@nfon.com

Medienkontakte

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300 121

thorsten.wehner@nfon.com

Über die NFON AG

Die NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter und zählt über 40.000 Unternehmen in 15 europäischen Ländern zu seinen Kunden. NFON bietet mit Cloudya eine einfache, unabhängige und verlässliche Lösung für moderne Cloud-Businesskommunikation. Weitere Premium- und Branchenlösungen ergänzen das Portfolio im Bereich Cloud-Kommunikation. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen ermöglichen wir es Europas Unternehmen, jeden Tag ein wenig besser zu werden. NFON ist die neue Freiheit der Businesskommunikation. https://corporate.nfon.com/de/

