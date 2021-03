Der neu entfachte Optimismus hinsichtlich des Impftempos, hat die US-Börsen am Vortag fester schließen lassen und sorgt am Freitag für positive Impulse im deutschen Handel. Der DAX schickt sich im frühen Geschäft an, die alten Rekordstände in Angriff zu nehmen. Im Fokus der Anleger stehen neben Volkswagen auch die Papiere von Adidas. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

