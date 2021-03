Das chinesische Unternehmen BYD bleibt trotz Talfahrt in den letzten Wochen ein Hoffnungsträger. Neben einem neuen Ladesystem für Busse, einer Fabrik in Europa und den positiven Aussichten der Analysten haben wir auch Hintergrundwissen für Sie zusammengetragen. Neues Ladesystem für Elektrobusse Gemeinsam mit dem britischen Busunternehmen ALD hat BYD ein neues optionales Ladesystem für Elektrobusse entwickelt. Die Busse können nun nicht nur per AC-Stecker ...

