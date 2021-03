Die Wirkung auf Erdogans Zentralbank-Politik wird nicht nachhaltig sein und wird der türkischen Wirtschaft nicht dauerhaft schaden, meint Folker Hellmeyer, Chefanalyst von Solvecon. Aber als der türkische Präsident Erdogan vor wenigen Tagen seinen Zentralbankchef feuerte - übrigens den dritten in nur zwei Jahren - gab es ein Beben an den Finanzmärkten. Ökonomen sprachen ungewohnt martialisch von einem so wörtlich "Blutbad für die türkische Lira". Sie fiel um teilweise bis zu 15 Prozent. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV ?? und verpasse kein Video mehr. ?? https://bit.ly/3rWyJQg ?? Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ ?? Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ ?? Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline ?? Twitter: https://twitter.com/wotwitt