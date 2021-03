Bei der Deutsche Bank schreitet der Prozess der Neuaufstellung offenbar weiter voran. Die Großbank will einem Pressebericht zufolge die Zuständigkeiten im Vorstand neu regeln. Dabei soll unter anderem Vorstandschef Christian Sewing die direkte Verantwortung für das Investmentbanking in absehbarer Zeit abgeben, berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf mehrere mit dem Sachverhalt vertraute Personen am Freitag. Die Aktie profitiert von dem Bericht und gewinnt ein halbes Prozent.

