Was passiert heute früh an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Indizes, schauen auf hoffnungsvolle Neuigkeiten von FORMYCON und blicken auf die Zahlen von 2G ENERGY, SGL CARBON und BERENTZEN. Außerdem im Fokus: ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS.

Die Wall Street tendierte gestern zunächst schwächer, erholte sich im Laufe des Handels aber wieder. Unterm Strich verblieb ein moderates Plus bei DOW JONES und S&P500 und ein kleiner Verlust im NASDAQ100. Der DAX zeigt sich momentan deutlich stabiler. Die Abschläge an schwachen Tagen sind kleiner und die Gewinne an festen Tagen größer als an den US-Börsen. Das setzt sich auch heute früh weiter fort. Die Eröffnung gelang um die 14.700er Marke und die Notierungen ziehen weiter an. Hoffnungsvolle Signale kommen auch von FORMYCON.

