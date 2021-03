München (ots) - 5,72 Millionen Zuschauer*innen sahen gestern den dritten Film der ARD-Degeto-ReiheFiktionaler Tagessieg für den "Irland-Krimi": 5,72 Millionen Zuschauer*innen (17,5 % Marktanteil) sahen gestern Abend "Der Irland-Krimi: Das Verschwinden", den dritten Film der fesselnden ARD-Degeto-Reihe mit Grimme-Preisträgerin Désirée Nosbusch in der Hauptrolle. Als feinfühlige Kriminalpsychologin Cathrin Blake waren ihre besondere Expertise und Beobachtungsgabe gefragt, um in diesem raffiniert inszenierten Fernsehthriller das Leben einer entführten Teenagerin zu retten und ihrem traumatisierten Vater beizustehen. Kommenden Donnerstagabend geht es weiter: Ihr vierter Fall "Vergebung" führt Cathrin Blake nach Nordirland. Dort sitzen die Wunden des bewaffneten Konflikts immer noch tief sitzen. Die Aussöhnung zwischen den Tätern und den Angehörigen eines Anschlagsopfers erweist sich als komplexe Herausforderung für die erfahrene Psychologin - zumal noch nicht alle Rechnungen beglichen sind.Das Erste zeigt "Der Irland-Krimi: Vergebung" am Gründonnerstag, 1. April 2021 (20:15 Uhr), und bereits ab kommenden Dienstag online first in der ARD-Mediathek (www.ardmediathek.de)."Der Irland-Krimi" ist eine Produktion der good friends Filmproduktion (Produzenten: Sabina Arnold, Moritz von der Groeben) in Zusammenarbeit mit Áras Telegael im Auftrag der ARD Degeto für die ARD für den Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten". Grimme-Preisträger Züli Aladag inszenierte nach Drehbüchern von Christian Schiller und Marianne Wendt, die Kamera führte Roland Stuprich. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen und Christoph Pellander (ARD Degeto).Weitere Informationen unter https://www.daserste.de/unterhaltung/film/der-irland-krimi/index.htmlDie Pressemappe zu den Filmen finden akkreditierte Journalisten im Pressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Fotos über www.ard-foto.de, O-Töne und Radio-Kits: https://www.ardtvaudio.dePressekontakt:ARD Degeto, Kerstin FuchsTel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.dePR Heike Ackermann, Mirja BauerTel.: 089 / 64986513, E-Mail: mirja.bauer@pr-ackermann.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4874215