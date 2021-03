Der Euro zeigte sich am Freitag in der Früh etwas erholt von seinen jüngsten Verlusten gegenüber dem US-Dollar. Gegen 9.00 Uhr notierte die europäische Leitwährung bei 1,1784 Dollar und damit zwar immer noch unter der Marke von 1,18 Dollar, aber über dem Wert vom Vorabend bei 1,1765 Dollar.Der Dollar hatte zuletzt von den besseren Wachstumserwartungen in den USA profitiert. "Belastet wird die Gemeinschaftswährung ...

