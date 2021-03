Solingen/Bad Kreuznach (ots) - Bequeme Kleidung liegt weiter voll im Trend. Doch nicht jeder fühlt sich in Jogginghosen, Lounge Wear oder weiten Stoffhosen wohl. Viele Frauen bevorzugen weiterhin schicke Kleidung. Jeans und Co. sind jedoch meistens alles andere als bequem. Für Frauen, die Wert auf ein gepflegtes Äußeres legen, hat der Modeversand Avena eine neuartige Hose entwickelt: Die Bequembundjeans Powerstretch ist schick wie eine Jeans und bequem wie eine Freizeithose. Das Besondere versteckt sich im Jerseybund: Der elastische Schlupfbund mit 18 Zentimetern Dehnreserve sorgt für eine komfortable Passform, die jede Bewegung mitmacht."Unsere Kundinnen wollen keine Kompromisse eingehen. Sie möchten sich in ihrer Kleidung wohlfühlen und gleichzeitig gepflegt aussehen", berichtet Felix Bösel, Head of Product Management bei Avena. "Die Bequembundjeans haben wir ganz neu für unsere Kundinnen entwickelt und schon jetzt ist die Nachfrage riesig." Im 5-Pocket-Style lässt sich die zeitlose Jeans vielseitig zu Büro- und Alltagsoutfits kombinieren. Die hochelastische Denim-Qualität mit weicher Baumwolle bietet maximale Bewegungsfreiheit und ist dennoch formbeständig. Dadurch sitzt die Jeans auch dann noch bequem, wenn der Körperumfang etwas variiert.Viele Frauen nehmen mit dem Alter leicht zu - bis zu einem Kilo pro Jahr bei gleicher Ernährung und Bewegung sind ganz normal. "Wir wissen, dass unsere Kundinnen andere Bedürfnisse und andere Proportionen haben als 20-Jährige", erklärt Felix Bösel, "daher haben wir eigene Passformen entwickelt und achten auf eine hohe Funktionalität der Produkte." Bei der Entwicklung der trendigen Schuhe und der Oberbekleidung stellt Avena daher stets das Wohlbefinden der Kunden in den Vordergrund. Auf modische Farben und Trends muss dabei niemand verzichten: In der aktuellen Frühjahrskollektion sorgen farbenfrohe Stoffe und frische Dessins für echte Hingucker in der Frühlingsgarderobe.Pressekontakt:vom stein. agentur für public relations gmbhJulia SchulteHufergasse 1345239 EssenTel.: 0201/29881-17jus@vom-stein-pr.dewww.vom-stein-pr.deOriginal-Content von: Avena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136524/4874292