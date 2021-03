Allianz-Vorstandschef Oliver Bäte stemmt in Polen die größte Übernahme in seiner sechsjährigen Amtszeit. Der Münchner Versicherungsriese kauft für netto 2,5 Milliarden Euro die polnische Tochter des britischen Versicherers Aviva und heftet sich damit in Osteuropa an die Fersen des italienischen Rivalen Generali.

Den vollständigen Artikel lesen ...