Die Halbleiterdürre beugt die Großen: Samsung, Sony, die Autoindustrie. Experten prognostizieren, Apple und Samsung müssen weiter Produkte verschieben, Konsolenhersteller die Strategie wechseln. Gamer warten auf Konsolen (Ratgeber), in Fabriken stehen die Bänder still: Vor knapp einem Jahr begann die globale Chipknappheit und ein Ende scheint nicht in Sicht zu sein. Während es im Januar noch hieß, die Krise könne in sechs Monaten überwunden sein, werden nun andere Stimmen laut. Laut neuen Schätzungen brauchen die Halbleiterproduzenten zwei Jahre zum Aufholen. Zum Einen müssen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...