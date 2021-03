DGAP-News: Blokkx Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

YaniMed (Blokkx Ltd.) plant eine Nitril-Handschuh-Fabrik in den USA zu errichten



26.03.2021 / 10:39

Yanimed, eine Marke der Blokkx Ltd. mit Sitz in Malta, prüft aktiv eine Investition von bis zu 90 Mio. US $ für den Aufbau einer Nitril-Handschuhfabrik in den USA.

In Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Finanzinvestor strebt das Unternehmen die Installation von 3 unabhängigen Produktionseinheiten mit jeweils 8 Produktionslinien pro Einheit an, mit dem Ziel, eine Produktionskapazität von 4,8 Millionen Schachteln Nitril-Handschuhe pro Monat zu erreichen. YaniMed strebt an, bis April 2021 die Grundstücksgenehmigungen zu erwerben und alle drei geplanten Einheiten bis April 2022 in Betrieb zu nehmen.



"Blokkx Ltd. ist einer der weltweit am schnellsten wachsenden Distributoren von medizintechnischen und pharmazeutischen Produkten und Dienstleistungen. Mit einer unserer Top-Marken YaniMed (Produktion von Nitril-Handschuhen) wollen wir unseren Auftraggebern und Kunden auf der ganzen Welt die besten Lösungen in Bezug auf Sicherheit und Hygiene bieten", so der Gründer Frank Zielkowski.



Der globale Markt für Einweghandschuhe ist hart umkämpft. Wenn es um das Marktwachstum geht, sind Faktoren wie das zunehmende Bewusstsein für Hygiene und Infektionsprävention sowie die Entwicklung der Infrastruktur im Gesundheitswesen die wichtigsten treibenden Kräfte. Darüber hinaus haben Fortschritte bei chirurgischen Techniken, Innovationen bei medizinischen Instrumenten, ein Anstieg privater und öffentlicher Investitionen, die Unterstützung staatlicher Einrichtungen und ein Anstieg des Auftretens chronischer Krankheiten zu einem weiteren Anstieg der Nachfrage nach sicheren und langlebigen Einweghandschuhen geführt.

Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie ist die Nachfrage nach medizinischen Handschuhen weiter gestiegen, mit einem rapiden Anstieg in Ländern wie den USA, Großbritannien, China, Indien, Italien und dem Iran. Die Krankheit hat die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Hygiene hervorgehoben, und mit der Pandemie, wird sich der Markt für Einweghandschuhe voraussichtlich weiter beschleunigen.Es wird erwartet, dass der globale Markt für Nitril-Handschuhe bis 2027 USD 8,50 Mrd. erreichen wird, was auf die Zunahme von epidemischen Krankheiten und einen anschließenden Anstieg bei der Suche nach Hilfsmitteln zur Infektionsprävention und -kontrolle zurückzuführen ist. Geografisch gesehen dominieren die USA den globalen Markt für Nitril-Handschuhe, was auf das Verbot von gepuderten medizinischen Handschuhen und die höhere Anzahl von Fällen von Latexallergien zurückzuführen ist.Derzeit begünstigen viele Faktoren die Errichtung einer Handschuhproduktionsfabrik in den USA, vorzugsweise einer Nitril-Handschuhproduktionseinheit.Steigende Bedenken über Latexallergien sind der wichtigste Treiber des Nitril-Handschuhmarktes. Ein Verbot von gepuderten Handschuhen durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) und einige europäische Länder hat die Nachfrage nach puderfreien Nitril-Handschuhen eskalieren lassen. Auch strengere Gesetze in Bezug auf Arbeitssicherheit und Hygiene in vielen Endverbraucherindustrien haben die weltweite Nachfrage nach Nitril-Handschuhen weiter angekurbelt.Hauptsächlich im medizinischen Bereich eingesetzt, dienen Nitril-Handschuhe als effektives Sicherheitsinstrument, um die Ausbreitung von Infektionen zwischen Patienten und Pflegepersonal zu verhindern. Zu den Vorteilen von Nitril-Handschuhen gegenüber Latexhandschuhen gehören eine höhere Festigkeit, eine längere Lebensdauer und ein besserer Schutz vor durch Blut übertragbaren Krankheitserregern. Darüber hinaus bieten Nitril-Handschuhe im Vergleich zu Latexhandschuhen eine bessere Chemikalien- und Durchstichbeständigkeit.Ein Schlüsselfaktor für den Anstieg der Nachfrage nach Nitril-Handschuhen ist ihre hypo-allergene Eigenschaft. Da sie aus synthetischen Kautschuken hergestellt werden, ist das Auftreten einer Nitril-Kautschukallergie deutlich geringer. Außerdem sind Nitril-Handschuhe nicht in Pulverform verpackt, was ihre Handhabung und Verwendung erleichtert und sie zur idealen Wahl für Notfälle macht.Für den Aufbau einer Nitril-Handschuhfabrik in den USA muss die Kernstärke von YaniMed daher in der ausgezeichneten Qualität der fertigen Nitril-Handschuhe, der Leistungsfähigkeit des gesamten Teams und einer neuartigen und einzigartigen Produktionsanlage liegen. Darüber hinaus wird ein Team von ausgebildeten und sehr erfahrenen Ingenieuren benötigt, die in der Lage sind, erstklassige Nitril-Handschuhe zu produzieren. "Wir freuen uns das wir in sehr kurzer Zeit ein Team von Spezialisten mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Latex Industrie gewinnen konnten. Wir haben damit ein wichtiges Kriterium qualitative medizinische Produkte zu produzieren erfüllt. Weiter hin haben wir dadurch ein enges Kontaktnetzwerk zu den wesentlichen Herstellern des Rohstoffes NBR Latex aufbauen können. So Ravishankar Tumuluri , CFO von Blokkx Ltd,Die neuen Anlagen müssen in der Lage sein, eine ordentliche Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen und ein Produkt zu liefern, das erschwinglich ist und dennoch keine Kompromisse bei der Qualität eingeht. Außerdem kann die Wiederverwendbarkeit von Nitril-Handschuhen Preiseinsparungen ermöglichen und die Produktnachfrage ankurbeln, wodurch das Marktwachstum gefördert wird.: + 44 330 02 7 02 07: info@yanimed.com150 St. Lucia's Street Il-BeltValletta | Malta