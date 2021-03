Nach der Ankündigung des Technologiedienstleisters NTT Ltd. in Österreich im November 2020, das Alcatel-Lucent Voice Business, also das klassische Telefonie-Geschäft, an A1 zu verkaufen, haben nun die Bundeswettbewerbsbehörde und das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (Investitionskontrolle) diesen Deal genehmigt. Mit April 2021 beginnt die operative Integration bei A1, rund 50 MitarbeiterInnen werden übernommen.

