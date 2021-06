Schindellegi (ots) - Microsoft Teams hat die Kommunikation und Kollaboration grundlegend verändert und sich zum führenden Instrument für Home-Office und hybrides Arbeiten entwickelt. Der in dieser Form erstmals durchgeführte Teams-Telefonie Day vom 15. Juni 2021 zeigte die enormen Möglichkeiten und war ein voller Erfolg. Für den schweizweit einzigartigen Online-Event haben sich 650 Firmen angemeldet und sich in sieben verschiedenen Themen-Sessions durch kompetente Speaker und Speakerinnen aus der Branche alles Wissenswerte über Microsoft Teams und die erfolgreiche Teams-Telefonie näherbringen lassen. Dabei wurden die vielseitigen Einsatz-Möglichkeiten, Fallbeispiele, Praxiserfahrungen, Erfolgsfaktoren, aber auch Herausforderungen aufgezeigt. Microsoft selbst hat die Roadmap erläutert und aufgezeigt, wie sich Microsoft Teams weiterentwickeln wird, welche neuen Features schon bald verfügbar sind und die daraus resultierenden Vorteile im Arbeitsleben.Die Inhalte am Eventsipcall als Organisator, Pionier der Internettelefonie und führender VoIP-Provider für die Teams-Telefonie, eröffnete die Veranstaltung mit einem Überblick zum Tool selbst und zeigte die zahlreichen Vorteile der Kombinationsmöglichkeiten mit der virtuellen Telefonanlage von sipcall auf. Im Anschluss berichtete die Luware AG über Herausforderungen und Chancen beim Kundenservice mit Microsoft Teams und den vielfältigen Möglichkeiten. Experts Inside teilten ihre Erfahrungen darüber, wie sich Teams in eine komplexe Arbeitswelt eingliedern lässt und wie man den Überblick behält. Vertreter der Microsoft Schweiz haben die neusten Features vorstellt, Einblicke in die Roadmap gewährt und aufgezeigt, wie Meetings und die Telefonie weiter ausgebaut werden. iTrust - spezialisiert auf digitale Prozesseinführungen - berichtete von Stolpersteinen und Erfolgsfaktoren aus der Praxis und zeigte auf, wie Microsoft Teams erfolgreich eingeführt wird und zu grosser Produktivität führen kann. Die Digital Agentur Yoo AG erklärte, wie der digitale Kompass funktioniert, warum Microsoft Teams die Kommunikation und Kollaboration miteinander verbindet und sich als perfekten Enabler für die digitale Transformation erweist. Abschliessend erklärte sipcall, wie eine reibungslose Migration zur Microsoft Teams-Telefonie funktioniert und die dazu notwendigen Schritte.Sämtliche Vorträge können auf dem YouTube-Kanal von sipcall angeschaut werden.Das UnternehmenAls Pioniere der Internettelefonie lancierte die Backbone Solutions AG im Jahr 2005 unter der Marke "sipcall" innovative Business-Lösungen basierend auf der VoIP-Technologie. 40'000 zufriedene Telefonie-Kunden und über 700 Partnerunternehmen vertrauen derzeit auf die Kompetenz und Erfahrung von sipcall by Backbone Solutions AG.Pressekontakt:sipcall by Backbone Solutions AGOliver Giaffreda, MarketingChaltenbodenstrasse 4a, CH-8834 SchindellegiTelefon +41 44 200 5000ogiaffreda@sipcall.chwww.sipcall.chwww.teams-telefonie-day.chOriginal-Content von: Backbone Solutions AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100009841/100872873