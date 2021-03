Weltweit wurde der größte Teil des geförderten Goldes in Schmuck verarbeitet, rund 57 Prozent. Große Goldbesitzer sind der Internationale Währungsfonds und die Zentralbanken. Dabei liegen die größten Goldreserven in den USA. Die Zentralbanken haben im vergangenen Jahr 272,9 Tonnen Gold gekauft, damit 59 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Eine extreme Ausnahme dabei machte die türkische Nationalbank, die als größter Goldkäufer 2020 auftrat. 134,5 Tonnen wanderten dort in die Zentralbanktresore. ...

