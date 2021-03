In den USA schlagen Berichte Wellen, dass Amazon-Mitarbeitende gezwungen seien, in Flaschen zu pinkeln, weil für reguläre Toilettenpausen keine Zeit sei. Amazon dementierte das auf Twitter - und kassierte prompt die Rechnung. Angestellte des Lagerhauses in Bessemer, Alabama, sind derzeit damit beschäftigt, die erste Gewerkschaft von Amazon-Mitarbeitenden in den USA zu gründen. Am 30. März werden die Abstimmungsergebnisse ausgezählt. Bei Amazon zeigt man sich erwartungsgemäß wenig begeistert davon und ist bemüht, die Notwendigkeit einer Arbeitnehmendenvertretung infrage zu stellen. Das ging jetzt gehörig nach hinten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...