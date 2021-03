Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der langfristigen Staatsanleihen aus den USA und der Eurozone sind in den vergangenen Tagen wieder leicht gesunken, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Sei es das schon mit dem Renditeanstieg gewesen? Vermutlich nicht. Hinter den Renditerückgängen würden möglicherweise größere Umschichtungen von Aktien zu Bonds stecken. Denn durch den Rückgang der Bondpreise und den Anstieg der Aktienkurse, die in den letzten Monaten zu beobachten gewesen seien, werde bei vielen Pensionsfonds und Versicherern aus den USA das typische Verhältnis von 60% Aktien zu 40% Bonds nicht mehr eingehalten. Zum Quartalswechsel fänden daher verstärkt Umschichtungen zugunsten von Bonds statt. ...

