Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund des Emittenten Invesco über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF - Acc (ISIN IE00BMD8KP97/ WKN A2QPVX) bilde die laut Marktkapitalisierung 100 größten Unternehmen an der NASDAQ ab, die auf die Unternehmen im NASDAQ 100-Index folgen würden (Plätze 101 bis 200). Nicht berücksichtigt würden dabei Unternehmen aus dem Finanzsektor. Dabei sei die Gewichtung eines Unternehmens auf maximal 4 Prozent begrenzt. An der NASDAQ könnten sowohl US-amerikanische als auch nicht US-amerikanische Unternehmen notieren. ...

