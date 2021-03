NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Resultate des Online-Immobilien-Marktplatzes seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die neuen Jahresziele hält der Experte für konservativ. Allerdings dürfte die Erholung etwas Zeit brauchen und sich das Wachstum erst ab dem zweiten Halbjahr beschleunigen. Der Experte senkte daher seine Schätzungen. Der wichtigste Kurstreiber sei nun der Aktienrückkauf/tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / 15:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / 15:53 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A12DM80

