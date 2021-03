Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag sind zwei neue Exchange Traded Funds des Emittenten Vanguard über Xetra und dem Frankfurter Parkett handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (ISIN IE00BNG8L278/ WKN A2QL8U, thesaurierend; ISIN IE00BNG8L385/ WKN A2QL8V, ausschüttend) würden Anleger in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von großen, mittelgroßen und kleinen Unternehmen aus Industrienationen sowie Schwellenländern weltweit investieren. Zusätzlich würden die Unternehmen auf Kriterien hinsichtlich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung - so genannte ESG-Kriterien - geprüft. ...

