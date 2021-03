Paris (www.fondscheck.de) - Amundi bietet weitere 18 ETFs und damit insgesamt 34 börsengehandelte Indexfonds im Rahmen des Top-Preis-Angebots von comdirect, einer Marke der Commerzbank AG, an, so Amundi in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...