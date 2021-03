Porsche bleibt der Formel E auch in den kommenden Jahren treu. Wenn die FIA Formel-E-Weltmeisterschaft ab der Saison 2022/23 mit weiterentwickelten "Gen3"-Rennwagen in eine neue Ära startet, ist der Stuttgarter Sportwagenhersteller mit dabei. Vor kurzem hatte bereits Nissan sein Engagement in der Elektro-Rennserie bis einschließlich der Saison 2025/2026 verlängert. Mit Porsche, Nissan und zuvor Mahindra ...

