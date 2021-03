Der am Donnerstag vorgestellte 2020er-Geschäftsbericht der PVA Tepla AG (ISIN: DE0007461006; WKN: 746100) ist von den Börsianern in einer ersten Reaktion mit Begeisterung aufgenommen worden. So schnellte die Aktie im Xetra-Handel bis zum Nachmittag um deutlich über 10 % nach oben, was sich auch auf das spekulative Musterdepot im Zürcher Trend positiv auswirkt, in dem der Titel enthalten ist. Getrieben wurde die Euphorie nicht nur durch einen massiven Gewinn- und Umsatzanstieg, sondern auch vor allem durch einen äusserst optimistischen langfristigen Ausblick des Vorstandsvorsitzenden Manfred Bender.Demnach sieht der CEO nicht nur für das Jahr 2021 ein deutliches Umsatzplus, sondern rechnet auch für das Jahr 2022 und darüber hinaus mit einer deutlichen Expansion der Halbleiterindustrie, für welche die Hessen unter anderem Anlagen für die Aufzucht von Kristallen herstellen. Entsprechend plant PVA Tepla nun die Aktivitäten für Forschung und Entwicklung im Bereich von Siliziumkarbid-Bauelementen und -Wafern signifikant zu steigern und umfangreiche Mittel in die Prozessentwicklung für 6-Zoll und 8-Zoll Wafer zu investieren. Zugleich sieht Bender weiterhin erhebliche Chancen in dem Bereich der Elektromobilität, da diese auch verstärkt von Halbleitern abhängig ist.

