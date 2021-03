DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Firmenübernahme

Compleo stellt die Weichen für weitere Steigerung des Wachstumstempos in 2021



26.03.2021 / 12:22

Compleo stellt die Weichen für weitere Steigerung des Wachstumstempos in 2021 Dynamischer Wachstumskurs 2020 bestätigt | Umsatz 2020 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt auf über 33 Mio. Euro | Bereinigte EBITDA-Marge 2020 deutlich verbessert | Seit IPO Vertriebsaktivitäten in der Schweiz, Österreich und Polen aufgenommen | Zusätzlicher Wachstumsschub durch die Fusion mit der wallbe GmbH Dortmund, 26. März 2021 - Compleo Charging Solutions AG ("Compleo"), ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, hat den Umsatz im Jahr 2020 signifikant gesteigert und die Profitabilität im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Wachstumsstrategie seit IPO konsequent weiter umgesetzt. So hat Compleo in der Schweiz, Österreich und Polen die Vertriebsaktivitäten aufgenommen und das Produktportfolio erfolgreich weiterentwickelt. Für zusätzlichen Rückenwind sorgt Compleo mit der heute vermeldeten Übernahme der wallbe GmbH ("wallbe"). Mit der Transaktion erreicht Compleo einen weiteren Meilenstein, um einen der führenden Anbieter für Elektromobilitätslösungen in Europa aufzubauen. wallbe Transaktion



2000 gegründet, bietet wallbe AC-Ladelösungen für den privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich und hat insgesamt über 15.000 Ladepunkte im europäischen Markt ausgeliefert. Das deutsche Unternehmen verfügt unter anderem über führende Abrechnungs- und Management-Systeme für Ladeinfrastrukturen (inkl. intelligenten Ad-hoc-Bezahl- und Abrechnungsfunktionen mit Kreditkarten) und engagiert sich stark in Zukunftsthemen wie solaroptimiertes Laden und Netzintegration. Zum starken Kundenportfolio von wallbe gehören Großunternehmen, Hotelketten, Stadtwerke, Behörden sowie Finanzinstitute. 2020 erwirtschaftet wallbe einen Umsatz von über 11 Mio. Euro und konnte damit die Erlöse gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppeln. Für 2021 wird ein Umsatzniveau zwischen 25 und 30 Mio. Euro erwartet. Der vorläufige Kaufpreis beträgt 34,8 Mio. Euro und wird zu rund 2/3 in bar aus der bestehenden Liquidität bezahlt. Der verbleibende Teil des Kaufpreises wird durch die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital bezahlt. Hierzu wird das Grundkapital von Compleo um 130.000 Aktien erhöht; das Grundkapital beläuft sich nach Kapitalerhöhung auf 3.553.480 Euro. Die bisherigen Eigentümer der wallbe haben einer Lock-up-Vereinbarung von zwei Jahren zugestimmt. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Gremienzustimmung auf Verkäuferseite. Compleo rechnet mit dem Vollzug der Transaktion Ende April 2021. Georg Griesemann, Co-CEO von Compleo, kommentiert: "Wir ergänzen uns mit wallbe komplementär und sorgen so für zusätzlichen Boost auf unserem Wachstumskurs. Durch den Zusammenschluss stärken wir unser voll integriertes Hardware-, Software- und Servicegeschäft weiter und steigern unseren Marktanteil merklich. Gemeinsam haben wir nun über 45.000 Ladepunkte im europäischen Markt ausgeliefert. Das sind ausgezeichnete Voraussetzungen, um 2021 und darüber hinaus weiter dynamisch zu wachsen. Wir beabsichtigen nicht nur organisch zu wachsen, sondern verstehen uns auch als Marktkonsolidierer." Compleo soll einer der führenden europäischen Hersteller von Ladesäulen und -lösungen in Europa werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sind weitere Zukäufe von Unternehmen ein wichtiger Eckpunkt der Strategie. Geschäftsjahr 2020 und Ausblick 2021



Die organische Wachstumsstrategie setzt Compleo seit dem erfolgreichen Börsengang im Oktober 2020 konsequent um. Mit Blick auf die europäischen Expansionspläne folgte nach dem Markteintritt in die Schweiz im vierten Quartal 2020 bereits Anfang 2021 Österreich. Compleo ist mit seinen innovativen Ladelösungen damit nun im gesamten DACH-Raum präsent. Im Februar 2021 wurde dann der Markteintritt in Polen vollzogen. Und auch bei der Weiterentwicklung des Produktportfolios erzielte Compleo planmäßig wichtige Meilensteine. So wurde eine neue Generation der intelligenten Wallbox "Compleo Solo" entwickelt. Bereits vor der serienmäßigen Markteinführung im zweiten Quartal 2021, erhielt Compleo von einem großen deutschen Energieversorger mit internationalen Strukturen einen Großauftrag über die Lieferung mehrerer Tausend Wallboxen. Darüber hinaus wird auch die Entwicklung der DC 150 kW HPC-Ladestation für ultraschnelles Laden auf Supermarktparkplätzen, an Tankstellen oder auf Autobahnen im aktuellen Geschäftsjahr weiter vorangetrieben. Um die zu erwartende hohe Nachfrage nach den Lösungen von Compleo im In- und Ausland bedienen zu können, wurden daher zum bestehenden Standort (2.600 qm Produktionsfläche) zum 1. Februar 2021 zusätzliche 5.100 qm Produktions- und Logistikfläche angemietet. Mit den deutschlandweit ersten, eichrechtskonformen DC-Ladesäulen setzt Compleo bereits seit Anfang 2020 technologische Maßstäbe im Markt. Die hohe Nachfrage nach DC-Ladesäulen wie der Cito 240 und Cito 500 belegen die Vorreiterrolle von Compleo bei der DC-Ladetechnologie. Bis Jahresende 2020 wurden insgesamt mehr als 1.500 DC-Ladesäulen ausgeliefert. Getrieben durch den enormen Nachfrageanstieg erhöhte sich der Umsatz von Compleo 2020 insgesamt von 15,2 Mio. Euro im Vorjahr um rund 118 Prozent auf 33,1 Mio. Euro. Die DC-Ladesäulen trugen rund 45 Prozent zum Gesamtumsatz bei (Vorjahr: 4 Prozent), die AC-Ladesäulen hatten einen Anteil von 31 Prozent (Vorjahr: 53 Prozent). 8,1 Mio. Euro Umsatz entfielen 2020 auf die Bereiche Projekt und Installation, Service und Wartung sowie Sonstiges (Vorjahr: 6,5 Mio. Euro). Gleichzeitig konnte die Profitabilität 2020 durch Effizienzgewinne gegenüber 2019 verbessert werden. Dies war trotz des Personalausbaus, insbesondere im Vertrieb und in der Administration, möglich. Das um Einmaleffekte[1] bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf -2,7 Mio. Euro (Vorjahr: -2,3 Mio. Euro). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich damit um 6,9 Prozentpunkte auf -8,1 Prozent (Vorjahr: -15,0 Prozent). Georg Griesemann: "Wir haben 2020 unsere Chancen genutzt und sind mit einem Umsatzanstieg von über 100% enorm dynamisch gewachsen. Angesichts des rasant fortschreitenden Ausbaus der Elektromobilität in Deutschland und ganz Europa, sehen wir für Compleo ausgezeichnete Möglichkeiten für die Zukunft. Mit den erreichten strategischen Meilensteinen und der erfolgreichen Integration von wallbe wollen wir 2021 unseren Umsatz wiederholt deutlich erhöhen." Prognose 2021 Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz für die Compleo Charging Solutions AG zwischen 50 und 60 Mio. Euro. Darüber hinaus wird für wallbe ein Umsatz zwischen 25 und 30 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2021 erwartet. wallbe wird mit Abschluss der Transaktion vollkonsolidiert, so dass die Finanzzahlen ab diesem Zeitpunkt entsprechend anteilig in die Gruppe aufgenommen werden. Für den konsolidierten Compleo-Konzern wird in 2021 ein Break-even für das bereinigte EBITDA erwartet. Der vollständige Bericht über das Geschäftsjahr 2020 wird Compleo am 30. April 2021 auf der Unternehmenswebsite https://ir.compleo-cs.com/ im Bereich "Veröffentlichungen" zur Verfügung stellen.



Gesamtergebnisrechnung für die Jahre 2020 und 2019 in T€ 2020 2019 Umsatzerlöse 33.131 15.196 Umsatzkosten -25.079 -11.635 Bruttoergebnis vom Umsatz 8.052 3.561 Sonstige Erträge 267 288 Vertriebskosten -3.755 -2.197 Forschungs- und Entwicklungskosten -4.005 -2.696 Verwaltungskosten -5.557 -2.675 Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) -4.998 -3.719 Finanzerträge 9 15 Finanzaufwand -196 -241 Ergebnis vor Steuern -5.185 -3.945 Einkommensteuer 1.596 1.362 Periodenergebnis -3.589 -2.583 Gesamtergebnis -3.589 -2.583 EBITDA -4.237 -3.215 Gewinn je Aktie Unverwässert (in EUR) -1,33 -1,03 Verwässert (in EUR) -1,33 -1,03 Berechnung EBITDA in T€ 2020 2019 Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) -4.998 -3.719 Abschreibungen -761 -504 EBITDA -4.237 -3.215 EBITDA Marge -12,8 % -21,2 % Einmalbelastungen -1.566 -838 Bereinigtes EBITDA -2.671 -2.277 Bereinigte EBITDA Marge -8,1 % -15,0 % Bilanz zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019 Aktiva

in T€ 31/12/2020 31/12/2019 ANLAGEVERMÖGEN Immaterielle Vermögenswerte 255 98 Sachanlagen 1.415 980 Nutzungsrechte 1.458 1.335 Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 23 23 Aktive latente Steuern 3.882 1.661 Sonstige Vermögensgegenstände 264 - Langfristige Vermögenswerte 7.297 4.097 UMLAUFVERMÖGEN Vorräte 4.593 2.161 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.822 1.485 Vertragsvermögen 1.884 435 Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 1.285 482 Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 494 318 Ertragsteuerforderungen - 27 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 35.736 3.509 Kurzfristige Vermögenswerte 46.814 8.417 SUMME AKTIVA 54.111 12.514 Bilanz zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019



Passiva in T€ 31/12/2020 31/12/2019 EIGENKAPITAL Aktienkapital 3.423 25 Beitrag für die Umsetzung der vereinbarten Kapitalerhöhung - 5 Kapitalrücklagen 46.121 6.695 Sonstige Rücklagen - - Gewinnrücklagen -6.361 -2.772 EIGENKAPITAL 43.183 3.953 LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN Langfristige Finanzverbindlichkeiten 3.790 331 Langfristige Leasingverbindlichkeiten 1.045 1.053 Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 18 823 Langfristige Verbindlichkeiten 4.853 2.207 KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN Sonstige Rückstellungen 231 207 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 259 94 Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten 447 310 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.277 2.509 Verbindlichkeiten aus Verträgen 171 1.013 Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 255 1.695 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 1.435 526 Kurzfristige Verbindlichkeiten 6.075 6.354 SUMME Passiva 54.111 12.514 Kapitalflussrechnung für die Jahre 2020 und 2019 in T€ 2020 2019 Periodenergebnis -3.589 -2.583 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 75 45 Abschreibungen auf Sachanlagen und Nutzungsrechte 686 459 Änderungen der sonstigen kurzfristigen Rückstellungen 24 133 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 107 - Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen /(Einkommens-) Posten 6 -108 Änderungen im Vorratsbestand -2.432 -909 Änderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -1.343 -1.051 Änderungen der sonstigen Vermögenswerte -2.691 -455 Änderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 768 929 Änderungen der sonstigen Verbindlichkeiten -809 2.442 Zinsaufwendungen / Erträge 187 226 Zunahme / Abnahme der Ertrags- und latenten Steuerverbindlichkeiten -2.194 -1.376 Einkommensteuer - - Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit -11.205 -2.249 Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen 33 11 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -232 -6 Investitionen in Sachanlagen -750 -462 Zinserträge 9 15 Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -940 -442 Erlöse aus der Ausgabe von Aktien 43.993 5.500 Transaktionskosten für die Ausgabe von Aktien -1.281 - Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 4.000 1.456 Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -1.747 -374 Tilgung von Leasingverbindlichkeiten -397 -284 Zinsaufwand -196 -241 Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 44.372 6.057 Nettozunahme der liquiden Mittel 32.227 3.366 Liquide Mittel zu Beginn der Periode 3.509 143 Liquide Mittel zu Ende der Periode 35.736 3.509 Über Compleo | Compleo Charging Solutions AG ist ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen unterstützt Komplettlösungsanbieter mit seinen Ladestationen und bei Bedarf auch bei Planung, Installation, Wartung, Service oder dem Backend der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen am Markt. Alle Produkte entwickelt und fertigt das Unternehmen an seinem Hauptsitz in Dortmund. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 mit der Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen beschäftigt zurzeit mehr als 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A2QDNX9). Mehr Infos unter: www.compleo-cs.de/ IR-Kontakt Compleo Charging Solutions AG

Sebastian Grabert, CFA

Leiter Investor Relations

E-Mail: ir@comepleo-cs.de

Telefon: +49 231 534 923 874 / / / / [1] Die Einmaleffekte in Höhe von 1,6 Mio. Euro setzten sich 2020 im Wesentlichen aus den IPO-Kosten (0,9 Mio. Euro) und IT-bezogenen Beratungs- und Strukturkosten (0,2 Mio. Euro) zusammen.

