Nach einem schwachen Donnerstag sind die Ölpreise an den internationalen Börsen fester in den Freitag gestartet. Brent Rohöl kostet am Mittag rund 63 Dollar je Barrel. Dollar je Barrel. Die Heizölpreise in der DACH-Region legen geringfügig, zwischen 0,1 und 0,4 Cent bzw. Rappen je Liter, zu. Die Heizölnachfrage zeigt sich aufgrund der zuletzt niedrigeren Preise belebt und deutlich höher als zu Monatsbeginn, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...