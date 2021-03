Mainz (ots) - Der ZDF-Polittalk "maybrit illner" hält auch im ersten Quartal des Jahres 2021 mit 15,4 Prozent Marktanteil die Spitzenposition unter den Polittalks im deutschen Fernsehen: Im Schnitt sahen 3,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die bisherigen zehn Ausgaben im Jahr 2021.Mit durchschnittlich 14,3 Prozent hatte "maybrit illner" bereits im vergangenen Jahr die besten Marktanteile unter den Polittalks erreicht. Zugleich stellte dieser Wert den höchsten Marktanteil seit Bestehen der Sendung dar.Zum Abschluss des ersten Quartals sahen am Donnerstag, 25. März 2021, 2,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung zum Thema "Panisch durch die dritte Welle - Deutschland auf der Notbremse?". Trotz Konkurrenz durch ein WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erzielte "maybrit illner" einen Marktanteil von 13,0 Prozent.Einen Marktanteil von 18,2 Prozent und im Schnitt 4,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte am 14. Januar 2021 die "maybrit illner"-Sendung "Langsames Impfen, schnelles Virus - Droht der lange Winter-Shutdown?" Ebenfalls überdurchschnittlich nachgefragt war die Ausgabe am 4. März 2021 zum Thema "Lockdown - weil Bund und Länder versagen?" mit einem Marktanteil von 17,6 Prozent und im Schnitt 3,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.Die nächste Ausgabe von "maybrit illner" ist am Donnerstag, 8. April 2021, 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen. Am kommenden Donnerstag, 1. April 2021, 22.15 Uhr, zeigt das ZDF auf dem "maybrit illner"-Sendeplatz die Dokumentation "Raus aus der Stadt - Der Traum vom Leben auf dem Land".Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner"maybrit illner" in der ZDFmediathek: https://www.zdf.de/politik/maybrit-illnerhttps://twitter.com/maybritillner/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4874592