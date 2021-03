Mainz (ots) - "Report Mainz" bringt am Dienstag, 25. März 2021, ab 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:- Wieder Corona-Frust zu Ostern - Wie groß ist das Regelchaos in Deutschland?- Tübingens Corona-Weg - Erste Bilanz eines Pandemie-Pilotprojekts- Mehr Freiheiten? Der planlose Umgang der Regierung nach Corona-Impfung und Genesung- Mangelnder Brandschutz bei Stuttgart 21? Kritiker erheben schwere VorwürfeModeration: Fritz FreyInformationen auch auf: https://www.swr.de/reportBei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/4874614