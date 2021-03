DJ MARKT USA/Wall Street dürfte Aufwärtsbewegung fortsetzen

Der Aktienterminmarkt lässt auf etwas festere Kurse zum Start des Wall-Street-Handels am Freitag schließen. Auf Wochensicht könnte das reichen, um den S&P-500 wieder ins Plus zu hieven. Wie bereits am Vortag im späten Geschäft zu beobachten, setzen Anleger wieder verstärkt auf Konjunkturaufschwung. Jüngste Daten stützen diese Sicht. Auch die Äußerungen von US-Präsident Joe Biden zu den Beziehungen zu China werden weiterhin positiv interpretiert und fördern den Konjunkturoptimismus. Biden erklärte, er wünsche keine "Konfrontation" mit China. Es werde aber einen "scharfen Wettbewerb" geben. Auch würden die USA "darauf bestehen, dass China internationales Recht respektiert, gerechten Wettbewerb, gerechte Praktiken, gerechten Handel". In den Ohren vieler Anleger klingen diese Worte tendenziell beruhigend. Eine scharfe Konfrontation werde es eher nicht geben, so die Hoffnungen von Marktteilnehmern.

"Im Allgemeinen sehen die Dinge ziemlich gut aus, aber es ist ein sehr instabiles Umfeld", sagt Investmentstrategin Suzanne Hutchins von Newton Investment Management. Die Expertin sieht in dem zu erwartenden Konjunkturboom weiterhin Treibstoff für den Aktienmarkt. Passend zum steigenden Konjunkturoptimismus geben die US-Rentennotierungen nach und hieven die Renditen weiter nach oben. Im Handel ist auch von anziehenden Inflationssorgen die Rede.

