JEOL Ltd. (TOKYO:6951) (Präsident und COO Izumi Oi) kündigt die Einführung der Elektronenstrahl-Metall-AM-Maschine kurz JAM-5200EBM ab dem 26. März 2021 an. Unter Verwendung des Elektronenmikroskop- und Elektronenstrahl-Lithographiesystems von weltweit höchster Leistung für die Halbleiterherstellung, hat JEOL eine "Elektronenstrahl-Metall-AM-Maschine" mit hoher Leistung, hoher Dichte und höherer Geschwindigkeit entwickelt. Hinzu kommt, dass dank der Langlebigkeit der heliumfreien Kathode*1 die Kosten für die Massenherstellung von hochwertigen Teilen reduziert wird und die Reproduzierbarkeit verbessert. Es ist zu erwarten, dass die Verwendung in Bereichen mit hohen Qualitätsansprüchen, z.B. Raumfahrt, industrielle Energie und Medizin, steigen wird.

JAM-5200EBM (Photo: Business Wire)

Nähere Angaben

1. Die Kathode mit der weltweit längsten Lebensdauer von 1500 Stunden oder mehr*2 erhöhte die Produktivität

Die Kathode bietet eine Lebensdauer von über 1500 Stunden. Sie kann die Ausfallzeit für den Ersatz einer Kathode stark verkürzen und die Produktivität erhöhen.

2. Dadurch, dass kein Heliumgas nötig ist, bleibt eine kostengünstige Herstellungsqualität bis zum Ende der Lebensdauer erhalten.

Es wird kein Heliumgas benötigt, um ein Streuen des Pulvers zu verhindern. Das einzigartige Pulverstreuschutzsystem "e-Shield" zähmt das Streuungsphänomen. Dank der heliumfreien Umgebung können Teile nicht nur in einem reinen Raum und kostengünstig hergestellt werden, sondern die Oberfläche der Kathode ist auch schadenbeständiger, wodurch der Elektronenstrahl stabil gehalten wird. Folglich kann die Herstellungsqualität bis zum Ende der Lebensdauer der Kathode beibehalten werden.

3. Automatische Elektronenstrahlanpassungsfunktion führt zu hochwertiger Herstellung und Reproduzierbarkeit

Die in unserem Elektronenmikroskop- und Elektronenstrahl-Lithographiesystem entwickelte Technologie für die Halbleiterherstellung hat uns ermöglicht, den Fokus und die Verzerrung des Elektronenstrahls automatisch anzupassen. Dadurch werden sowohl hohe Qualität und hohe Reproduzierbarkeit in der Herstellung erzielt.

4. Fernüberwachungssystem

Sie können den Status der Herstellung und des Systems mit unserem Fernüberwachungssystem 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr prüfen.

*1: Ein Teil, das Elektronen generiert

*2: Ab dem 25. März 2021

Film

https://youtu.be/wN3Uzq6znJw

Verkaufsziel

10 Einheiten

Preis

FOB Japan 180.000.000 Yen/Einheit

JEOL Ltd.

3-1-2, Musashino, Akishima, Tokio, 196-8558, Japan

Izumi Oi, Präsident und COO

(Börsenkürzel: 6951, Tokyo Stock Exchange First Section)

www.jeol.com

Contacts:

JEOL Ltd.

Vertriebsabteilung Industrielle Ausrüstung

PIC: Hiroshi MURAYAMA, Akiyoshi MATSUYAMA

E-Mail: sales-ieg@jeol.co.jp

https://www.jeol.co.jp/en/support/support_system/contact_products-3dp.html