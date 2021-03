US-Immobilien-Spezialist TSO kann trotz pandemiebedingter Herausforderungen Ausschüttungen vornehmen, asuco erhöht aufgrund erfolgreicher Zielfonds-Liquidation die Zinsprognose - diese und weitere News im Überblick.US-Immobilienmarkt: TSO mit AusschüttungenTrotz gewaltiger Herausforderungen im Zuge der Corona-Pandemie ist es dem Düsseldorfer US-Immobilieninvestor TSO gelungen, Ausschüttungen an seine Anleger vorzunehmen. Laut der Gesellschaft beträgt die Gesamtausschüttungssumme 7,5 Millionen US-Dollar. So habe das Unternehmen bei den platzierten Beteiligungen Quartalsausschüttungen in Höhe von bis zu zwei Prozent vornehmen können (TSO-DNL Fund III, TSO RE Opportunity, TSO-DNL Active Property, TSO-DNL Active Property II). Lediglich beim TSO-DNL Fund IV verschiebt sich die Quartalsausschüttung, da bereits der Verkauf der letzten Objekte vorbereitet werde. "Die Höhe der Ausschüttungen in diesem Quartal basiert auf einer umsichtig getroffenen Entscheidung, um langfristige Erfolge für die Anleger und die Beteiligungen zu gewährleisten", heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Unternehmens. TSO gibt sich hinsichtlich weiterer Entwicklungen in den USA zuversichtlich. So sei ab Jahresmitte mit einem deutlich schnelleren Wirtschaftswachstum, sinkenden Arbeitslosen- und rapide steigenden Impfzahlen zu rechnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...