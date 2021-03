Liebe Leser, was passiert in Sachen Crash-Prognosen bei Goldman Sachs, wie steht es um Test-Aktien im Bereich Covid wie beispielsweise Nanorepro, was muss man zur Volatilität wissen, wie funktioniert Value at risk und wie handeln gerade die Akteure in den Fondsgesellschaften - professionelle Antworten auf wichtige Fragen haben wir für Euch. Und weil wir mit Stefan Riße jemand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...