DJ Volkswagen und Brose gründen Joint Venture für Autositze

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen und der Autozulieferer Brose wollen künftig bei der Entwicklung und Produktion von Fahrzeugsitzen eng kooperieren. Die beiden Unternehmen haben ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das sich auf Sitzstrukturen und -komponenten sowie Innenraumlösungen konzentrieren soll. Die Coburger Brose beteilige sich im Zuge der Vereinbarung zur Hälfte an der Volkswagen Tochter Sitech, die sich auf Sitzgarnituren und Sitzstruktur-Komponenten spezialisiert hat.

Die industrielle Führung im Joint Venture (JV) soll die Brose Fahrzeugteile SE & Co KG übernehmen. Neben den bestehenden Entwicklungs- und Fertigungsstandorten in Osteuropa, Deutschland und China sei eine Ausweitung in Europa, Amerika und Asien geplant. Im paritätisch besetzten Vorstand werde Brose den Vorstandsvorsitzenden und den Entwicklungsvorstand, VW den kaufmännischen Vorstand und das Produktionsressort stellen.

Ziel sei es, "als Global Player auf dem hart umkämpften Markt für Fahrzeugsitze eine bedeutende Position einzunehmen", so die Unternehmen. Neben dem Geschäft mit der Wolfsburger VW will das Joint Venture auch einen signifikanten Anteil des Umsatzes mit Fahrzeugherstellern erzielen, die nicht zu Volkswagen gehören.

Im laufenden Jahr erwartet Sitech mit mehr als 5.200 Mitarbeitern den weiteren Angaben zufolge einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das Geschäftsvolumen soll sich im Joint Venture bis 2030 auf 2,8 Milliarden Euro verdoppeln. Die Belegschaft soll auf etwa 7.000 Mitarbeiter wachsen.

March 26, 2021 08:28 ET (12:28 GMT)

