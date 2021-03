DJ BASF bleibt mit Blick auf die Prognose für 2021 vorsichtig

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF bleibt mit Blick auf die Geschäftsentwicklung für 2021 auch nach dem guten Jahresstart vorsichtig. Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel sagte beim virtuellen Kapitalmarkttag auf Nachfrage eines Analysten, das obere Ende der Ende Februar genannten Prognose könnte erreichbar sein. Im März habe sich die Entwicklung aus dem Januar und Februar fortgesetzt. Genauer könnte er sich erst bei Vorlage der Erstquartalszahlen äußern. Ende April wird BASF seine erste Zwischenbilanz vorlegen.

Der Konzern hat sich mit seiner Prognose 2021 großen Spielraum gelassen: Erwartet werden Umsätze in der Größenordnung von 61 bis 64 Milliarden Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) von 4,1 bis 5,0 Milliarden Euro. Mit 15 bis 40 Prozent Plus gegenüber 2020 ist gerade bei der Gewinnprognose die Spanne recht groß; der Chemieriese hat nach eigenem Bekunden Puffer für mögliche Unterbrechungen in der Lieferkette eingebaut.

Analysten rechneten zuletzt allerdings damit, dass BASF zu tief gestapelt hat. Der von Vara Research erhobene Konsens sah das bereinigte EBIT bei 5,3 Milliarden Euro; Baader-Analyst Markus Mayer ging sogar von 5,9 Milliarden Euro aus.

